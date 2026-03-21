俳優の長濱ねるが、志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが21日、発表された。長濱は、謎の令嬢・新海映里役を演じる。【場面写真】果物や野菜が転がり落ちて…お茶目な志尊淳本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本