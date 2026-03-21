今から7年前の平成31年2月24日に開催された上皇さまの天皇陛下在位三十年の祝賀行事。ご退位までおよそ2カ月となる上皇さまは、戦争が無かった「平成」という時代を振り返り、美智子さまが詠んだ一首の和歌を引用し、「平和」への思いを述べられた。平成31（2019）年3月3日放送「皇室ご一家」（第1991回天皇陛下御在位三十年記念式典）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の上皇ご夫妻を「天皇