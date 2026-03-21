モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。初体験を告白した。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドで台湾代表として来日。その後には熊本で独立リーグ「火の国サラマンダーズ」の開幕戦を「ドラゴンビューティーズ」の一員として訪れ応援し、交流。「東京での応援、熊本での交流もひとまず一段落。