米メディアは井端監督の采配に苦言を呈した(C)産経新聞社第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラ代表が初優勝を果たし、新たな王者として大会史に名を刻んだ。一方で、2度目の連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」はそのベネズエラに敗れベスト8で敗退。日本の戦術を研究されたことで、チームとしての特徴を発揮できないまま投打で上回られる形で大会を去った。【写真】種市篤暉が投稿した侍98年会「