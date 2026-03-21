三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第55回では持ち合い株式の現状について解説する。「まっ暗な金の海にそーっと漕ぎ出す」アパレル企業・ハナオカのIPO（新規上場）に向けて着々と準備を進める主人公・花岡拳。最初の出資者である経営者・塚原為ノ介にハナオカの安定株主となってもらうこと、また同時