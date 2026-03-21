エヌビディアは生成AI市場の急成長を追い風に、売上高・営業利益ともに驚異的な成長を遂げている。一方、かつて半導体業界の王者と言われたインテルは、PC市場の縮小と競争激化により売上が減少、2024年には赤字へと転落した。明暗を分けた半導体業界の新旧王者について、財務面から分析していく。※本記事は、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー電子版にて2025年3月21日に公開された好評記事（村上茂久氏の連載『財務とフレー