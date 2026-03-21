◆ファーム・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（２０日・横須賀スタジアム）巨人の育成・代木大和投手（２２）が２０日、４回１失点の好投で支配下昇格へアピールした。ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦（横須賀）に先発登板。課題としてきたコントロール面では四死球ゼロと安定し、直球は最速１４９キロを計測した。「急きょの先発だったけれど、気持ちを整理して挑めた。納得するボールも増えてきているし、暖かくなればもっと出力も出