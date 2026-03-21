グラビアアイドルでプロ雀士の篠原冴美（33）が20日までに、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。篠原は「こんなメイドさんはいかが？」と問いかけ、黒のランジェリー姿を投稿した。篠原はレースの付いたシックなランジェリーと、メイド風のカチューシャを着用。キュートで艶っぽい姿を見せた。この投稿にフォロワーからは「世界一かわいいメイドさんだ」「私が雇います」「お帰りなさいって言われたい」「美しすぎる