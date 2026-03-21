グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が20日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。高橋は「自己満できるくらい努力できたらそれだけで最高だと思うのです」とつづり、「筋トレ」「筋トレ女子」「ボディコンテスト」「ボディメイク」「減量中」のハッシュタグを付けて投稿。レースのひもビキニ姿を公開した。この投稿に「美しい」「素晴らしい作品だ」「とっても、ステキです！」「腹筋かっけぇ」「めちゃめちゃ眼福です