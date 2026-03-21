◇オープン戦広島3―4ソフトバンク（2026年3月20日みずほペイペイD）広島・床田が「9番・先発投手兼DH」の“大谷ルール”で出場し、初の開幕投手へ実戦準備を終えた。直球の出力をテーマに最速148キロで3回3安打2失点。得意の打撃では1打席で空振り三振だった。「球の強さはボチボチかなと思う。打席の方は緊張したが、（開幕戦で）投げる前に立てたのは良かった」と振り返った。2―0の3回2死一、三塁から柳田に2点二塁