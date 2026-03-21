◇オープン戦中日4―3ロッテ（2026年3月20日バンテリンD）中日の開幕投手に内定している柳が3回2失点、79球で本番前最後の調整登板を終えた。「点は取られましたが、狙って三振も取れましたし、いいきっかけになれば」3回1死一塁で西川に右翼席へ2ランを浴びたほか3四死球など不安を残した一方で、5三振を奪った。井上監督は「オープン戦で調子が悪くても逆に良くなることもある」と本番での快投に期待した。