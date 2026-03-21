◇オープン戦広島3―4ソフトバンク（2026年3月20日みずほペイペイD）広島・菊池涼介内野手（36）が20日、ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に「6番・二塁」で先発し、オープン戦1号を含む2安打1打点と躍動した。この日の試合も含めて直近5試合で8安打を放つなどコンディションは上昇の一途。27日のシーズン開幕・中日戦（マツダ）でのスタメンへ前進した。新井貴浩監督（49）も「体がキレている」と評価した。菊池