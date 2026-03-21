◇オープン戦オリックス2―6阪神（2026年3月20日京セラD）オリックスの今季の開幕投手を宮城が3年連続で務めることになった。20日の阪神戦後、岸田監督が「宮城で行きます。うちのエースですから。託します」と明かした。2大会連続の出場となった今回のWBCは2登板で計3回1/3を投げて無失点だった。10日のチェコ戦を最後に実戦登板から遠ざかっているが、指揮官は「WBCでもゲームで投げているし、いけると判断しました」