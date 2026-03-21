中国税関の統計によると、今年1〜2月、京津冀（北京・天津・河北）地域の貿易額は7438億1000万元（約17兆1100億円）で、前年同期比12．0％増加したとのことです。うち輸出額は同18．6％増の2450億5000万元（約5兆6400億円）と過去最高を記録し、輸入額は同9．0％増の4987億6000万元（約11兆4700億円）でした。京津冀地域の1〜2月の電気機械製品輸出額は同24．7％増の1476億1000万元（約3兆4000億円）で、同期の輸出総額の60．2％を