きのう未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、警察は身元の特定を急ぐとともに事故原因を調べています。事故が起きたのは、きのう午前2時20分ごろ。三重県亀山市の新名神高速下り線のトンネル出口付近で、大型トラックが乗用車に追突。前にいた別の乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む事故となりました。乗用車1台には大人1人、もう1台には家族とみられる男女2人と子ども3人が乗っ