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【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【カナダ】 ＊小売売上高（1月）21:30 結果1.1% 予想1.4%前回-0.4%（前月比) 結果0.8% 予想1.2%前回0.0%（0.1%から修正）（コア・前月比) ＊鉱工業製品価格（2月）21:30 結果0.4% 予想1.0%前回2.7%（前月比) 原材料価格指数 結果0.6% 予想2.4%前回7.7%（前月比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・ヘグセス国防長官は