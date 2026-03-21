NY株式20日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均45577.47（-443.96-0.96%） S＆P5006506.48（-100.01-1.51%） ナスダック21647.61（-443.08-2.01%） CME日経平均先物51120（大証終比：-1870-3.66%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。下げていた原油相場が再び買われたことから、米株式市場も売りが優勢となった。また、米国債利回りが急上昇していることも圧迫。ホルムズ海峡