米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.887（+0.095） 米10年債4.376（+0.126） 米30年債4.941（+0.104） 期待インフレ率2.384（-0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは急上昇。原油相場が再び買われたほか、ホルムズ海峡の再開が見えず、イランが協議に消極姿勢との報道や、米国がイランへの地上部隊派遣の可能性に向け準備しているといったニュ