◎エスコンフィールドに初めて足を踏み入れたヤクルト・池山監督は場内を見渡し「これは見とれるわ〜。選手冥利（みょうり）に尽きる」。目がルンルン丸でした。◎WBCから帰国した西武・源田はオープン戦に初出場。「国を背負うことから解放されて、気心の知れたメンバーでの野球は楽しかったっす」。引き続き“たまらん”プレーをお願いします。◎巨人・ハワードはセ・リーグでは投手も打席に立つため、バントの自信を問わ