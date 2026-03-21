◇オープン戦巨人2―1楽天（2026年3月20日東京D）巨人・阿部監督が47歳の誕生日を迎えた。試合前に報道陣から似顔絵とチームスローガン「前進」の文字が描かれた特製ケーキで祝福されて笑顔。2年ぶりのリーグ優勝を目指す就任3年目の今季の開幕が1週間後に迫り、47歳の抱負を問われ「楽しもうかな！」と短い言葉に思いを込めた。