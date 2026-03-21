過去10年で傾向を探る。☆前走クラス重賞組【4・4・7・31】が好成績。1勝クラス組は【3・3・2・45】、オープン競走組は【3・3・0・46】。未勝利組【0・0・1・10】は連対が1度もない。☆前走距離馬券内30頭中26頭は、今回と同じ1400メートル組【5・3・3・49】とマイル組【4・5・6・45】で占める。1200メートルからの距離延長馬は【1・0・1・37】とどうも結果が出ていない。☆前走着順1着【3・4・3・43】と2着【3・2・