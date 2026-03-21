◇オープン戦DeNA1―4西武（2026年3月20日ベルーナD）DeNA新主将・筒香のアクシデントに球場が騒然とした。初回無死一、三塁の打席で初球を空振りした際に上半身の違和感を訴えて交代。相川監督は「そんな長引くようなことはないと思っている。明日の朝もう一度話をして、どんな状態かを確認する」と説明した。病院には行かずに様子を見る方針。オープン戦は11試合で打率・370、1本塁打、7打点で好調を維持していた。