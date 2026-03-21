桜花賞というよりはオークスのステップの色合いが濃い3歳牝馬のG3。AIが指数85で◎に指名したのはエアビーアゲイル。デビュー以来3戦、全て芝2000メートル戦を使われ【1・2・0・0】と安定。前走は2着止まりも、減量騎手起用の勝ち馬より2キロ重い重量を背負っていた。4、5着馬が次走であっさりVと対戦レベルも上々。半兄は大阪杯を連覇したベラジオオペラ。その兄は1800メートル戦でG2勝ち含む3戦無敗。妹も1F短縮は問題なしとみ