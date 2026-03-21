本日3月21日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系で「ヒロミのおせっ買い！」を放送。■TVer：https://tver.jp/series/sr1r3lth25買い物にロマンを持つ男・ヒロミと、買い物好きのシソンヌ 長谷川忍、Snow Man 佐久間大介が“買い物で悩む芸能人”に“おせっ買い”（お節介）を焼く！令和の新“お買い物ロケバラエティー”。「そこそこ大きい買い物」をするゲスト芸能人をMC3人が見守りつつ、ワイワイと盛り上げながら買い物をサ