◇オープン戦巨人2―1楽天（2026年3月20日東京D）テンポよく大役の準備を終えた。巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）がオープン戦最後の登板で5回3安打1失点。開幕投手を託された24歳の左腕は「しっかり両サイドに投げてまとめられた。自分としては納得の仕上がりにはなっています」とうなずいた。筆頭候補の山崎の故障離脱もあり、球団64年ぶりの新人開幕投手に指名されてから初のマウンド。2回1死で浅村に浮いたス