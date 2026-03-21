◇オープン戦西武4―1DeNA（2026年3月20日ベルーナD）開幕投手候補の西武・武内はオープン戦最終登板を6回4安打1失点9奪三振で締め「球数は（99球と）多くなったが、何とか粘りきることができた」と振り返った。ただ、初回に四球から連打を浴びて失点するなど、立ち上がりに課題を残し、西口監督は「オープン戦の中では今日が一番良くなかったように見えた。（開幕投手の）アピールにはなってこないとは思いますけどね」