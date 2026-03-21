◇オープン戦ロッテ3―4中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテのサブロー監督は開幕投手について「未定」を強調した。先発したドラフト2位左腕・毛利（明大）は4回1/3を7安打4失点。順当なら中6日を空けて開幕戦ながら「まだ何も決まっていない。明日（田中）晴也が投げるし、木村もこの前まあまあ投げた。種市が来るかも分からん。いっぱい候補はいる。決まったら公表します」と語った。