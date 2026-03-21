◇競泳・日本選手権第2日（2026年3月20日東京アクアティクスセンター）女子1500メートル自由形でオープンウオーター（OWS）との二刀流スイマーの梶本一花（22＝枚方SS）が15分58秒59で優勝し、秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りを確実にした。07年に柴田亜衣が打ち立てた日本記録に0秒04まで迫り、自己ベストも約11秒以上更新。男子800メートル自由形は今福和志（18）、同50メートル平泳ぎは大橋信（17）が共に2冠達成で制