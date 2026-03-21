芝クッション値9.5＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.0％、4角11.4％ダートG前4.0％、4角4.1％※金曜午前10時30分。天気は回復へ。芝は3角から直線の内側に傷みがあるものの、おおむね良好な状態。展開が鍵を握りそうだ。ダートは乾いてきて、パワーが求められる。