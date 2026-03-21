芝クッション値9.7＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前10.9％、4角10.8％ダートG前10.2％、4角11.8％※金曜午前9時30分。芝は3〜4角のインコースの傷みが目立ち、例年以上に外差しが決まる傾向にある。ダートは週中の降雨の影響で湿っている。先行勢が優位だろう。