◇オープン戦ヤクルト1―1日本ハム（2026年3月20日エスコンF）ヤクルト・吉村が4年目で初の開幕投手に決まってから初登板に臨み、6回1/3で86球を投げて無失点に抑えた。本番前では最後の実戦調整で7安打を浴びても粘投。「いかにゼロで抑えるかを意識しながら、テンポよく投げられて良かった」と手応えを得た。15日に開かれた出陣式で池山監督からサプライズ発表された大役。「チームのスタートを任されたので、しっか