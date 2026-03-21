芝クッション値8.9＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.1％、4角12.7％ダートG前10.7％、4角12.0％※金曜午前10時。向正面から4角にかけて内柵沿いに傷みが出てきた。徐々に差しが決まりつつある。ダートはやや水分を含み、脚抜きがいい。前残りには注意しておきたい。