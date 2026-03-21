◇オープン戦西武4―1DeNA（2026年3月20日ベルーナD）西武・外崎が逆転で開幕二塁の座を決定的にした。0―1の7回1死満塁から「しっかりと引きつけて振り抜けた」と右翼線へ逆転の決勝二塁打。オープン戦は打率.433として猛アピールした。二塁争いは当初、日本ハムからFA加入した石井が優位とみられていた。打率・091で状態が上がらないライバルに対し、7試合ぶりに二塁で先発して勝負強さを見せつけ、西口監督も「ずっと