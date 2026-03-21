◇オープン戦ロッテ3―4中日（2026年3月20日バンテリンD）ロッテの西川に待望のオープン戦1号が生まれた。3回1死一塁から柳の外角高め直球を今季から新設された右翼ホームランウイングへ。2年目に掲げるテーマの一つが広角への強打。「やってきたことが、しっかりと出始めている」。2月11日に右前腕屈筋を痛めて一時離脱。今月13日の西武戦で再合流した。7回は中前打を放ち、復帰後2度目のマルチ安打で打率・313に上