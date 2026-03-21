◇オープン戦DeNA1―4西武（2026年3月20日ベルーナD）DeNAの新重量打線が最重要ピースを加えて完成へと近づいた。侍ジャパンから戻った牧が「1番・二塁」で出場して1打数無安打で2四球1盗塁。相川新監督は「迫力がある打線だなと改めて思った」と誇らしげにうなずいた。初回にいきなり新たな攻撃の形が見えた。牧の四球と佐野の右翼線二塁打で無死二、三塁として宮崎の中前適時打で先制。筒香のアクシデントはあっても指