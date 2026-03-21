土曜中山のメインは3歳牝馬G3「第40回フラワーC」。牝馬クラシック戦線を見据えた重賞な一戦だ。良血イクシードの素質を評価して◎を託す。キャリア1戦で重賞初挑戦、そして骨折休養明けと乗り越えなくてはならないハードルは高いが、初戦の勝ちっぷりが圧巻。東京芝2000メートル戦で中団から上がり3F最速33秒4で差し切った。その脚色はG1・6勝を挙げた全兄イクイノックスをほうふつさせる切れ味だった。勝ち時計2分0秒2も優