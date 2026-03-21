◇MLB オープン戦 ジャイアンツ14-11ロッキーズ(日本時間20日、ソルト・リバー・フィールズ)日本時間20日のジャイアンツ戦に先発登板したロッキーズ・菅野智之投手が試合を振り返りました。WBCによる離脱を終え、オープン戦初登板となった菅野投手。この日は初回、1アウトからレフトへのツーベースを浴びますが、後続を抑えて無失点。2回には味方のエラーもあり1点を失いますが、3回にこの日2個目のダブルプレーを奪うなど落ち着い