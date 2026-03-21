◇オープン戦巨人2―1楽天（2026年3月20日東京D）巨人は開幕戦を見据えたオーダーを組んだ。昨季チーム最多17本塁打のキャベッジを昨季1試合しかなかった1番に起用。阿部監督は「自由に打たせたいというのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたい」と説明した。正二塁手の吉川は昨年10月に受けた両股関節の手術の影響で開幕には間に合わない見通し。二塁は浦田や増田陸らが候補となっている。