過去10年で傾向を探る。☆前走クラス重賞組は【1・3・2・28】で意外と走っていない。1勝クラス組【6・6・7・41】が中心。新馬組は【1・0・0・10】、未勝利組も【2・1・0・28】と振るわない。☆前走距離今回と同じ1800メートル組は【4・3・2・37】。また、距離延長組【4・3・6・53】よりも距離短縮組【2・4・2・21】の方が馬券内率、回収率ともに高い。☆前走着順1着は【7・5・4・44】、2着は【1・0・1・9】で、前走