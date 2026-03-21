◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）またも快音を響かせた。巨人・坂本勇人内野手（３７）が３試合連続安打をマークした。「７番・三塁」で先発出場し、１点を追う５回無死で迎えた第２打席。フルカウントから７球目の内角１４２キロスプリットを中前へ運んだ。体勢を崩されながら体の前でさばく坂本らしい一打で、開幕１週間前にぎっしり埋まった右翼スタンドを沸かせた。２６年型フォームが見えてきた。１月