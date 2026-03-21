新アウェーユニホームがリリース日本サッカー協会（JFA）とアディダスジャパンは20日、サッカー日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。斬新なデザインが話題を呼ぶ中で、ファンの視線は“右胸”に集中していた。アウェーユニホームのコンセプトは「COLORS」で、一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現。ホームユニホームのコンセプトであ