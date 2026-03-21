◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手（２６）が６回から２番手で登板し、１イニングを２安打無失点で１奪三振。リリーフとして役目を果たした。直球は最速１５１キロを２度計測。序盤に一発を放っていた浅村も詰まらせ「出力も出ていたし、よかったです。前回ファームの登板でスピードを求めてフォーム全体のバランスが崩れていたので、スピードを出す中でもバランスのいいフォームを意識し