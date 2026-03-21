フジテレビは20日、東京・台場の同局で生放送番組のコンテンツ発表会を行った。30日からリニューアルされ、山粼夕貴アナウンサー（38）が「LiveNewsイット！」で初めて報道番組のメインキャスターを務める。伊藤利尋アナ（53）から、ショートカットを「安藤優子さんを意識してる」といじられると、大笑いしながら「やっと気付いていただけましたか」とニヤリ。「引っ張っていくようなキャスターは難しいかもしれない