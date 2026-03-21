俳優の杉本哲太（60）が20日、自身のSNSを更新し、妻で女優の神津はづき（63）と離婚したことを発表した。「ご報告」と書き出した投稿で「双方合意のもと離婚が成立いたしました」と明らかにした。2人は1992年に結婚。95年に長男、97年に長女が誕生した。神津は女優の中村メイコさんを母、作曲家の神津善行氏（94）を父に持つ。加えて、祖父が作家の中村正常氏、姉は作家・エッセイストの神津カンナ氏、弟は画家の神津善之介氏