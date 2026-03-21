「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）絶え間なく奏でられた快音に、スタンドは熱気に包まれた。５連打４得点の逆転劇に絡んだのは、阪神のセンターラインを担う２人の支柱。坂本誠志郎捕手と近本光司外野手がそろって適時打をマークして、存在感を見せつけた。１点を追う二回だ。１死一塁から大山が中前打でつなぎ、高寺の左前打で満塁の好機が訪れた。ここで小幡が同点の適時打を放ち、なおも