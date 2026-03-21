阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加し、初めて左翼で本格的にノックを受けた。順調にステップを踏んでいる。実戦形式のライブＢＰを終えると、立石は三塁、遊撃の位置で順番にノックを受け、内野手用グラブのまま左翼へ移動。クッションボールやフライの打球処理を行い、最後はホームへの送球も行った。ここまで試合前のシートノックを三塁で受けることはあった