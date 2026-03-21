「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）阪神・小幡竜平内野手が開幕遊撃手の座を決定的とした。持ち味の守備だけでなく、３安打と打撃でも存在感を放った。ポジション争いを演じていたディベイニーは三塁守備から途中出場し、２打数無安打と明暗が分かれた。１点を追った二回。１死一塁から大山、高寺の連打で満塁となり、小幡に打順が巡った。「なんとか事を起こそうと思って。結果的に間を抜け