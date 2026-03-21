「ファーム・西地区、ソフトバンク４−３阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）前回登板の課題をきっちり修正した１９歳の投球が、阪神・平田２軍監督から「さすがだよ」と絶賛の言葉を引き出した。五回から２番手で登板した高卒２年目の今朝丸裕喜投手が４回無失点の好投を見せた。走者を背負っても堂々としたマウンドさばきが成長の証しだ。いきなり先頭のオスーナに二塁打を浴びたが、後続を平凡なフライ三つで料理