お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（５２）が２０日、東京・台場のフジテレビでの「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ〜ＬＩＶＥ番組発表会」に登壇した。各情報番組でＭＣを務める同局アナウンサーたちの中央に立ち、伊藤利尋アナから「アナウンス部長のポジションですよ」とツッコまれると「うれしいです。ちゃんとした大人みたいで」と笑いを取った。同局はライブ感重視を打ち出し、４月期から平日の朝〜夕方にかけて