「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は王鵬を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。３日目から自身初の１１連勝で、賜杯争いは２差をつけ独走。横綱豊昇龍は、ただ１人２敗だった平幕琴勝峰をはたき込み１０勝目。１４日目に霧島が大関安青錦に勝つか、敗れても３敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝が決まる。大関昇進の目安とされる直近